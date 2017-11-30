Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины обнаружили агента Национального антикоррупционного бюро в коробке из-под телевизора и отпустили. Об этом на брифинге сообщил генпрокурор Юрий Луценко, передают Українські Новини.

«Один из агентов НАБУ дает показания. Других у нас нет, правда еще одного нашли в коробке из-под телевизора и отпустили», - сказал он.

По словам Луценко, агент НАБУ – негласный штатный сотрудник, который был принят на работу вне конкурса.

Он считает, что это проблема, поскольку он допущен к секретной информации и читает негласные данные.

Как сообщал ForUm, ранее в ГМС сообщили, что вчера, 29 ноября, при попытке передачи взятки первому заместителю председателя ГМС Дине Пимаховой был задержан якобы агент НАБУ.

В свою очередь в НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в ГФС.

29 ноября Служба безопасности провела обыск в Национальном антикоррупционном бюро.

При этом Пимахова уверяет, что не знала о том, что НАБУ проводит спецоперацию.

По словам главы НАБУ, они договорились с генпрокурором, что никого из детективов НАБУ задерживать не будут.