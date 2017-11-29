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Полиция задержала во время столкновений под зданием Министерства внутренних дел 4 активистов, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«За нарушение общественного порядка четырех участников акции правоохранители доставили в управление полиции», – говорится в сообщении.

В главке отметили, что на них составили административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях и отпустили.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня в центре Киева прошло шествие с требованием завершить расследование разгона в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года. Активисты прошли через правительственный квартал, держа в руках факелы и зажигая файеры.

Под стенами Министерства внутренних дел Украины произошли столкновения между активистами и правоохранителями.
ForUm

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