Под стенами Министерства внутренних дел Украины произошли столкновения между активистами и правоохранителями.

Как сообщает Громадське, полиция применила силу, несколько протестующих пострадали, есть задержанные.

Протестующие бросали файеры и петарды. После этого полиция оттеснила протестующих от здания министерства.

Правоохоронці затримали кількох людей після сутичок під будівлею МВС pic.twitter.com/8cjHBpacpF — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 29 листопада 2017 р.

Позже часть участников акции вернулись на Майдан Незалежности.

Напомним, ранее с Майдана Незалежности началось шествие с требованием завершить расследование разгона в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.

Активисты двинулись в сторону правительственного квартала, держа в руках факелы и зажигая файеры.

К участникам шествия на углу Институтской и Банковой присоединилось около 100 человек в камуфляжной и черной форме, у части которых на одежде шевроны батальона «Донбасс».