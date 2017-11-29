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Под стенами Министерства внутренних дел Украины произошли столкновения между активистами и правоохранителями.

Как сообщает Громадське, полиция применила силу, несколько протестующих пострадали, есть задержанные.

Протестующие бросали файеры и петарды. После этого полиция оттеснила протестующих от здания министерства.

Позже часть участников акции вернулись на Майдан Незалежности.

Напомним, ранее с Майдана Незалежности началось шествие с требованием завершить расследование разгона в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.

Активисты двинулись в сторону правительственного квартала, держа в руках факелы и зажигая файеры.

К участникам шествия на углу Институтской и Банковой присоединилось около 100 человек в камуфляжной и черной форме, у части которых на одежде шевроны батальона «Донбасс».
ForUm

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