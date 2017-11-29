На Майдане Незалежности началось шествие с требованием завершить расследование разгона в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.

Как сообщает УНИАН, около 100 человек движется в сторону правительственного квартала, держа в руках факелы и зажигая файеры.

Как заявил один из организаторов акции лидер «Коалиции участников Оранжевой революции» Сергей Мельничук, участники акции планируют пройти шествием к Администрации Президента Украины и к зданию Министерства внутренних дел.

«Начинаю с разгона Евромайдана - это то, что повлекло дальнейшую революцию, это то, ради чего люди положили свою жизнь, это первое основное обещание нынешней власти расследовать, наказать немедленно. Мы не хотим слышать отчеты, до сих пор их конкретных и не было, мы знаем, результатов нет. Мы не хотим слушать обещания, мы не хотим слушать о трудностях дела. Мы исходим из того, что если ты перед выборами давал обещание, мы хотим услышать, что оно уже выполнено», - заявил он.

По мнению Мельничука, сейчас МВД тормозит ход дела, а президент должен гарантировать завершение расследования.

К участникам шествия на углу Институтской и Банковой присоединилось около 100 человек в камуфляжной и черной форме, у части которых на одежде шевроны батальона «Донбасс».

В настоящее время полиция сопровождает шествие и усилила охрану на въезде на улицу Банковую со стороны улицы Институтской. Кроме того, на углу Институтской и Банковой часть участников акции бросили несколько дымовых шашек и файеров в сторону правоохранителей.

Таким образом митингующие показали свое возмущение перекрытием улицы Банковой. Несколько участников заявили, что они имеют право пообщаться с Президентом.