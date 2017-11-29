На территориях Донецкой и Луганской областей подтоплены 36 шахт, некоторые из них представляют особую опасность.

Об этом заявил эксперт проекта «Определение ущерба, нанесенного окружающей среде на Востоке Украины» Дмитрий Аверин в ходе презентации результатов исследования проекта, сообщает Укринформ.

«В нашем исследовании мы провели экспресс-анализ состояния угольных и ртутных шахт, размещенных на территории Донецкой и Луганской области, и это позволило сделать следующий анализ относительно подтопления предприятий угольнодобывающей отрасли: мы можем говорить, что в регионе сейчас подтапливается порядка 36 шахт», - заявил Аверин.

Он объяснил, что шахты подтапливаются вследствие нарушения электроснабжения, инфраструктуры, работы насосного оборудования.

По его словам, часть шахт представляют особую опасность.

«Это шахты, которые использовались в качестве хранилища отходов. Такие как «Александр – Запад», «Углегорская», шахта имени Калинина в городе Горловка, шахта «Юный коммунар», - отметил эксперт.

Он также сообщил, что шахтные воды могут влиять на состояние подземных вод по обе линии разграничения в Донецкой и Луганской областях и даже за их пределами.

«В дальнейшем затопление шахт может повлиять на уровни грунтовых вод, на геологическую стойкость земной поверхности, это может привести к оседанию почвы, что, в свою очередь, приведет к нарушению инфраструктурных объектов, промышленных предприятий, газо- и водопроводов, систем водоснабжения», - отметил Аверин.