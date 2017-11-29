В сомнительной схеме по отжиму дорогой недвижимости «засветился» небезызвестный «Кристалбанк», сообщает на своей странице в Facebook Центр журналистких расследований.

В Киеве вновь повторилась рейдерская попытка захватить помещения фитнес-клубов сети «Спортлайф» по ул. Лебедева-Кумача, 5 и Симеренко, 1 (шесть объектов) общей площадью около 6,7 тыс. кв. м. – говорится в сообщении.

Как стало известно из данных, находящихся в открытом доступе, на этот раз переоформление столичной недвижимости произошло кулуарно руками государственного регистратора из Днепропетровской области.

Согласно Информационной справке из госреестра вещевых прав на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запрета отчуждения объектов недвижимого имущества, по состоянию на 9 ноября 2017 года два объекта принадлежали своим законным владельцам. Нежилыми помещениями на Симиренко владел Роман Сахно, а недвижимость на Кумача находилась в собственности у Олега Козловского. Сахно и Козловский в свою очередь передали эти объекты в ипотеку юрлицу ООО «Финансовая компания «Фактор груп».

Однако 10 ноября 2017 г. государственный регистратор Покровской районной государственной администрации Днепропетровской области Олег Замфир на основании заявления Максима Величко и несуществующего судебного решения отменил ипотеки ФК «Фактор груп», а также запреты на отчуждение арестов (постановленные ранее Голосеевским, Подольским и Печерским райсудами Киева) вышеуказанных объектов.

Не лишним будет напомнить, что объекты недвижимости на Лебедева-Кумача, 5 и Симеренко, 1 уже долгое время находились в условно конфликтной зоне риске: имущество ранее было в собственности у других владельцев, которые передали его в ипотеку банку «Терра-Банк». Однако, как известно, это финучреждение обанкротилось и передало свои активы так называемому переходному «Кристалбанку».

Но поскольку прежние владельцы погасили свои ипотечные обязательства перед «Терра-Банком», «Кристалбанк» как правопреемник лопнувшего банка потерял право претензий на данную недвижимость.

Тем не менее, выяснилось, что своим решением госрегистратор из Днепропетровской обл. Замфир восстановил старые запреты на отчуждение и ипотеку с «Терра-Банк», зарегистрировал право собственности на здание по ул. Лебедева-Кумача за ПАО «Кристалбанк».

По объектам на Симиренко Замфир поступил аналогично: отменил все запреты на отчуждение и ипотеку, восстановив старые запреты на отчуждение и ипотеку с «Терра-Банк», и зарегистрировав право собственности за «Кристалбанком».

При этом 13-14 ноября 2017 г. эти объекты были проданы «Кристалбанком» коммерческой структуре «А.М. Смарт Груп» и затем переданы назад в ипотеку этого банка.

Как стало известно из материалов, попавших в распоряжение СМИ, Максим Величко, обратившийся к днепропетровскому регистратору, может быть подставным фиктивным лицом – данных о таком человеке нет ни в одной государственной службе.

Кроме того, вскрылось, что Величко предоставил Замфиру для проведения перерегистрации поддельные судебные решения якобы от имени Днепропетровского райсуда Днепропетровской области по производствам №№175/4027/17 и 175/4027/17-7851.

Однако эта судебная инстанция официальным письмом опровергла, что по данным искам были приняты какие-то решения.

Более того, из материалов этих гражданских дел следует, что разбирательства никаким образом не имеют отношения ни к объектам недвижимости в Киеве, ни к «Кристалбанку» и т.д. То есть на лицо - чистой воды фальсификация решений, на основании которых Замфир (сознательно или нет – разберутся правоохранители) пошел на внесение изменений в регистрационные права.

Удивляет еще и другой факт, свидетельствующий о сомнительности манипуляций с перерегистрацией объектов недвижимости и злом умысле схемщиков – пишут авторы материала. - Речь идет о территориальности регистрационных процедур. Выглядит странным, что г-н Величко обратился к регистратору из совсем другого региона, хотя регистрационные действия должен был осуществлять нотариус из Киева, так как речь идет о столичной недвижимости. Очевидно, что провинциальный регистратор – звено в цепи схемы по рейдерскому захвату недвижимости в Киеве.

Выяснилось также, что Замфир оставил почему-то прочерки в обосновании перерегистрации и дал совершенно идентичный текст по каждому из своих решений. Вероятно, это сделалось, чтобы ни пострадавшие, ни комиссия Министерства юстиции не смогли разобраться, какая имена цепочка регистрационных действий была проведена перед конечной перерегистрацией объектов недвижимости на ПАО «Кристалбанк».

Напомним, ранее «Кристалбанк» фигурировал еще в нескольких скандалах. Так, в марте 2015 г. СБУ открыла уголовное производство №12015100070001990 по факту незаконного вывода активов ПАО «Киевский ювелирный завод», находящихся в залоге у «Укрэксимбанка»

В мае 2016 г. Нацполиция зарегистрировала уголовное дело №42016000000001331, расследуя деятельность преступной группировки, занимавшейся масштабным незаконным отмыванием денег. По данным правоохранителей, преступники, в частности, использовали счета фиктивных предприятий и физических лиц, открытых в «Кристалбанке».

В декабре 2014 г. «Кристалбанк» был оформлен на жену бывшего заместителя Клюева Вадима Копылова.