Лидеры черногорской оппозиции — Милан Кнежевич и Андрия Мандич, обвиняемые в подготовке госпереворота якобы при содействии Москвы в 2016 году, передали в российское посольство письмо на имя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. В документе политики просят о поддержке, а также информируют о том, что в обвинительных актах на суде с конца прошлой недели фигурирует имя главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова — якобы он причастен к делу, пишут Известия.

В Черногории 29 июля этого года начался судебный процесс над организаторами антиконституционных действий в канун парламентских выборов 16 октября 2016 года. Обвинения, выдвинутые специальным прокурором Миливоем Катничем, касаются подготовки госпереворота и покушения на бывшего премьер-министра Мило Джукановича. В деле фигурируют 13 человек: двое граждан России (Эдуард Шишмаков и Владимир Попов), трое черногорцев и восемь сербов. По мнению прокуратуры, в подготовке путча замешана Москва, которая давала указания сверху.

В частности, в обвинительных актах на суде стало фигурировать имя Рамзана Кадырова. Глава Чеченской Республики, по версии прокуроров, якобы агитировал лидеров мусульманской общины в Черногории за сотрудничество с «Демфронтом» с целью смены действующей власти. Эти подробности приводят в письме главе российского МИДа Милан Кнежевич и Андрия Мандич.

«Это попытка довести до конца сумасшедшую конспирологическую теорию о «российском следе» в черногорских выборах», — заявил председатель Демократической народной партии, лидер «Демфронта» Милан Кнежевич.

Доказательная база обвинения основана на показаниях одного человека — специального свидетеля Саши Синджелича. Он утверждает, что с 26 по 27 сентября 2016 года находился в Москве, где от российских спецагентов получил деньги, а также инструкции по осуществлению переворота.

Напомним, суд в Черногории 8 июня подтвердил обвинения против 14 подозреваемых в подготовке государственного переворота. Среди обвиняемых, кроме двух россиян, также двое пророссийских оппозиционных лидеров Черногории – Андрея Мандич и Милан Кнежевич, девять сербов и еще один гражданин Черногории.

Мандича и Кнежевича подозревают в организации преступной группы, которая, по данным прокуратуры Черногории, планировала устроить беспорядки, захватить госучреждения и убить тогдашнего премьера Милая Джукановича после окончания голосования на выборах 16 октября 2016.

Мандич и Кнежевич называют обвинения против них «фикцией».

Россия отрицает свою причастность как государства к этой попытке переворота, но активно поддерживает местные группы, которые выступали против вступления Черногории в НАТО.

Черногория стала 29-м членом НАТО на церемонии в Вашингтоне 5 июня.