Украина находится на втором-третьем месте в мире по залежам природного газа. Об этом во время Международного саммита мэров заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 112 Украина.

«По всем исследованиям различных авторитетных организаций, мы – на втором-третьем месте в мире по залежам газа», – отметил он.

По словам премьера, при наличии таких запасов Украина добывает очень малую долю.

«Мы в три-четыре раза добываем меньше, чем другие страны, в которых соотношение их запасов и добычи сегодня является достаточно эффективным», – подчеркнул он.

По словам премьера, на сегодня вопрос энергетической независимости является одним из важнейших приоритетов для страны. Он добавил, что достижение этой цели зависит от действий мэров, которые должны сделать все, чтобы повысить энергоэффективность в своих городах и привлечь инвестиции в эту сферу.

«Мы страна, которая может абсолютно полностью при внедрении инновационных технологических решений получить свою энергетическую независимость путем добывания необходимого количества газа для внутреннего рынка и для того, чтобы экспортировать», – убежден он.

Напомним, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» перестала закупать газ у российского газового монополиста «Газпром» в ноябре 2015 года.