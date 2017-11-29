Если избранный председатель Государственного бюро расследований Роман Труба не прошел люстрационную проверку, Министерство юстиции будет способствовать ее проведению в ближайшие сроки. Об этом заявил директор департамента по вопросам люстрации министерства Анастасия Задорожная в комментарии 112 Украина.

«Сейчас остается открытым вопрос, проходил ли он (Труба. - Ред.) проверку, или нет, потому что из его биографии мы видим, что он работал в ГПУ, а потом ушел в частный сектор. Однако в связи с тем, что есть общественный резонанс по поводу такого назначения, а также относительно важности этого органа, мы посчитали необходимым уведомить общественность о том, что Министерство юстиции контролирует и держит руку на пульсе касательно прохождения проверки Романом Трубой», - сказала Задорожная.

Если проверки не было, она состоится в ближайшее время.

«Относительно сроков проведения проверки, есть четкие рамки каждого органа проверки. Однако могу заверить, что в случае, если он не проходил люстрационную проверку, Министерство юстиции будет способствовать, чтобы такая проверка была проведена в ближайшие сроки», - сказала представитель Минюста.

В ответ на вопрос, каким образом должны были проверить претендента на должность главы ГБР, она сказала: «Вопрос в том, что в законе о ГБР не предусмотрен порядок, не прописано увольнение, в связи с этим возникла коллизия относительно того, кто должен проверять этих претендентов. Комиссия, которая осуществляла отбор, должна была пересмотреть личное дело и трудовую книжку кандидатов и выяснить, занимали ли они в люстрационный период должности, которые предусмотрены законом, занятие которых является критериями очищения власти и в дальнейшем запрету занимать должности. А дальше должны были направить запросы в органы проверки, и органы проверки по своим направлениям деятельности должны были предоставить свои выводы. По нашему мнению, просмотреть трудовую книжку и личное дело должна была комиссия, и я думаю, что это было сделано. А в дальнейшем запросы должны были направить АП».

Отметим, действующий закон о Государственном бюро расследований предусматривает, что конкурсная комиссия «отбирает из общего числа кандидатов лиц, с которыми проводит на своем заседании собеседование, и лиц, в отношении которых проводится специальная проверка, предусмотренная законами «О предотвращении коррупции» и «Об очищении власти».

Напомним, ранее Задорожная сообщила, что Министерство юстиции обратилось в Администрацию Президента с письмом о проведении люстрационной проверки в отношении нового директора ГБР, поскольку он такую ​​проверку не проходил.

Труба был избран директором Государственного бюро расследований 16 ноября 2017 года.