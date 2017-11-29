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Подконтрольный Кремлю парламент Крыма 29 ноября утвердил во втором чтении закон, который «списывает» долги по кредитам, взятым до аннексии полуострова. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу парламента.

По словам спикера Владимира Константинова, долги, которые по состоянию на 18 марта 2014 года не превышали 5 миллионов рублей (2 млн 200 тысяч гривен), будут списаны полностью.

Как сообщили в пресс-службе, также будут списаны долги у неработающих пенсионеров, заемщиков, у которых на иждивении есть один и более несовершеннолетних детей, родителей-одиночек, опекунов одного или более несовершеннолетних детей, если у них при этом есть на иждивении родные несовершеннолетние дети, ветеранов боевых действий.

Подконтрольный Кремлю парламент Севастополя 17 октября принял во втором чтении закон о «списании» долга или частичном «списании» долга перед украинскими банками жителей города.

Напомним, 19 июля Госдума РФ приняла закон об уточнении правил погашения задолженности заемщиков, проживающих в оккупированном Крыму и Севастополе, перед украинскими банками.

31 июля президент России Владимир Путин подписал закон о погашении долгов жителей аннексированного Крыма перед украинскими банками.  
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