Офицер одной из воинских частей Вооруженных сил Украины и срочник, которого он травмировал в Киевской области, были в состоянии наркотического опьянения, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

«Военной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении старшего лейтенанта С., в отношении которого следователем Переяслав-Хмельницкого отдела полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту причинения телесных повреждений военнослужащему срочной военной службы солдату Т.», - говорится в сообщении.

27 ноября 2017 группа военнослужащих срочной военной службы выполняла ремонтные работы в многоцелевом классе штаба воинской части. Ответственным за проведение работ был назначен вышеуказанный офицер.

Около 11:00 старший лейтенант С., кувалдой умышленно нанес удар в голову сидящему на полу военнослужащему срочной службы солдату Т., в результате нанесенного удара последний потерял сознание. После оказания солдату первой медицинской помощи его срочно доставили в одно из ближайших медицинских учреждений Киевской области с телесными повреждениями.

По результатам проведенного предварительного медицинского освидетельствования установлено, что офицер и солдат находились в состоянии наркотического опьянения.

Сейчас продолжается досудебное следствие по ч. 1 ст. 122 УК Украины (Умышленное средней тяжести телесное повреждение).