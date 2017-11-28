Топ-менеджеры Приватбанка под давлением Генпрокуратуры были вынуждены подать целый ряд исков к компаниям-должникам, которые связывают с бывшими акционерами финучреждения – Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, сообщает Finbalance.

Издание указывает на тот факт, что в Приватбанке сейчас нет полноправного председателя правления, а ожидающие его назначения функционеры не хотят брать на себя ответственность за судебное противостояние с влиятельными олигархами. Поэтому подача исков по взысканию долгов с заемщиков долгое время затягивалась. В связи с чем у следователей Генпрокуратуры были основания подозревать должностных лиц национализированного Приватбанка в сговоре с бывшими владельцами банка.

«В ГПУ не мог не возникнуть вопрос – почему с корпоративных заемщиков не взимают просроченную задолженность, тогда как в банке накапливаются колоссальные убытки, которые покрываются за счет налогоплательщиков», - пишет издание.

В результате давления ГПУ были инициированы 12 судебных исков к компаниям, которые брали участие в так называемой реструктуризации кредитного портфеля Приватбанка в 2016 году. Тогда, напомним, около 127 млрд гривен кредитного портфеля Приватбанка были переоформлены на сеть компаний-пустышек, которые связывают с бывшими акционерами Приватбанка.

В частности, директор НАБУ Артем Сытник утверждал, что директора и учредители 36 компаний, которые получили кредиты в Приватбанке в рамках реструктуризации его кредитного портфеля, являются нынешним или бывшими работниками группы «Приват», начиная от менеджеров нижнего звена и заканчивая техническими работниками предприятий.