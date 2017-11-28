Лидер фракции Либерально-демократической партии России (ЛДПР) в Государственной Думе Российской Федерации Владимир Жириновский навал Президента Украины Петра Порошенко «человеком с Лубянки», «подполковником», который «доведет до конца поставленную перед ним задачу».
С такими заявлениями Жириновский выступил в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1», передают Українські Новини.
«Все великолепно сделано, иначе бы мы Крым никогда не вернули, и Донбасс. Мы все вернем благодаря такому, как Порошенко, - сказал лидер ЛДПР. - Это наш агент, наш родной, с Лубянки, человек. Он все правильно делает. И я рад, что во главе Украины - дорогой, горячо любимый мною Петр Алексеевич Порошенко».
Жириновский пожелал украинскому Президенту здоровья, потому как «только он доведет до конца поставленную перед ним задачу, подполковник Порошенко, обязательно».
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