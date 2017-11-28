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Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение обратиться в Верховную Раду и Кабинет Министров Украины об отмене права народных депутатов и депутатов местных советов на бесплатный проезд. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Сейчас, согласно действующему законодательству, в смете Рады предусмотрены расходы каждому народному депутату для компенсации стоимости проезда по территории Украины. А депутаты местного совета имеют право бесплатного проезда на железнодорожном, автомобильном и водном транспорте независимо от формы собственности, а также на всех видах городского пассажирского транспорта (за исключением такси) на территории соответствующего совета.

«В условиях войны на востоке Украины депутаты Киевского горсовета считают нецелесообразным за счет государственного бюджета Украины и соответствующих местных бюджетов обеспечивать народных депутатов и депутатов местных советов бесплатным проездом. Поэтому мы предлагаем внести изменения в действующее законодательство Украины, отменив права народных депутатов и депутатов местных советов на бесплатный проезд», - отметила инициатор соответствующего проекта решения, депутат Киевсовета Алла Шлапак.

Соответствующее обращение поддержали 91 депутат.

 
ForUm

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