Координатор по гуманитарным вопросам Организации Объединенных Наций в Украине Нил Вокер заявил, что Украина - девятая в мире страна по количеству внутренне перемещенных лиц. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«1,6 млн внутренне перемещенных лиц зарегистрировано в Украине, Украина - девятая по количеству внутренне перемещенных лиц страна в мире. Примерно 800 тысяч внутренне перемещенных лиц постоянно проживают на контролируемых правительством территориях, без учета тех внутренне перемещенных лиц, которые постоянно пересекают линию соприкосновения», - заявил он, сообщает УНИАН.

По словам Уокера, в Украине есть значительное количество гражданских, которые находятся и постоянно живут на территориях, не контролируемых правительством, и которые должны пересекать линию соприкосновения регулярно, чтобы зарегистрироваться как внутренне перемещенные лица и получать социальные выплаты и пенсии. «Это частично объясняет, почему почти 1 млн украинцев каждый месяц пересекает линию соприкосновения», - добавил он.