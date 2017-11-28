Государственные лесохозяйственные предприятия начинают реализацию новогодних елок, которые заготавливаются на специальных плантациях или при проведении рубок формирования и оздоровления лесов. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов.

«Такие методы введены с целью уменьшения ущерба для окружающей среды. Каждый гражданин может лично ознакомиться с объемами, местами реализации, ценами на новогодние елки на сайтах областных управлений лесоохотничьего хозяйства и лесхозов», - сообщил зампредседателя Гослесагентства Владимир Бондарь.

Он отметил, что граждане могут покупать елки прямо в лесхозах. «Это будет значительно дешевле, чем на елочных базарах. Кроме того, лесхозы организовывать розничную торговлю елками на торговых точках, площадках, ярмарках и рынках областных, районных центров и других населенных пунктов», - добавил чиновник.

«Уже второй год подряд ряд лесхозов, в частности, в Закарпатской, Житомирской, Волынской и других областях активно практикует реализацию живых елок в горшках. Если такая елка выращена по всем технологиям и для нее будет обеспечен надлежащий уход и условия, то потом семьи смогут высадить ее в открытый грунт. Все условия ухода проинформируют в лесхозах, которые реализуют елки в горшках», - сообщил Бондарь.

В этом году планируется реализовать около 550 тыс. штук новогодних елок. Нужно отметить, что выращенные деревья, запланированные для реализации, вырубаются под заказ покупателей. Если остаются срубленные нереализованные новогодние елки, тогда их отдают в детские сады, школы, для украшения церквей на рождественские праздники.

Следует заметить, что ценовая политика на новогодние елки в 2017 году остается в среднем на уровне прошлого года. По Украине средняя цена составляет около 60 грн за погонный метр.

Проверить легальность происхождения елки можно с помощью самоклеющейся этикетки, которая должна быть на дереве. Она содержит индивидуальный номер и соответствующий ему штрих код, который заносится в единую систему электронного учета древесины. Проверка законности происхождения елки происходит путем ввода номера с самоклеющейся этикетки, которая прикреплена к елке, на сайте http://www.ukrforest.com.

«Надеемся на сознание граждан при приобретении елок и просим обращать внимание на наличие самоклеющейся этикетки. О фактах злоупотребления или выявлении нарушения просим сообщать в территориальные органы Национальной полиции и Гослесагентства», - резюмировали в ведомстве.