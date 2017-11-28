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Главное управление Службы безопасности Украины в АР Крым под процессуальным руководством прокуратуры по решению следственного судьи начало специальное досудебное расследование в отношении еще трех депутатов Севастопольского городского совета.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что депутаты 6 созыва, избранные на очередных выборах депутатов Севастопольского горсовета в 2010 году, сознательно нарушили Конституцию и другое украинское законодательство.

«Следователи задокументировали причиненный ими существенный вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины. Депутаты горсовета понимали, что Севастополь является неотъемлемой частью Украины, но проголосовали за его «независимость» и переименование городского совета в «Законодательное собрание города Севастополя». Кроме того, они также голосовали за создание так называемой «Республики Крым» и присоединение ее к Российской Федерации», - отмечается в сообщении.

Действия злоумышленников следователи СБУ квалифицировали по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

В отношении них продолжается специальное досудебное расследование, поскольку они постоянно проживают на территории временно оккупированного Крыма и находятся в розыске.

Всего в течение 2017 года Служба безопасности Украины начала специальные досудебные расследования в отношении 11 депутатов Севастопольского городского совета по подозрению в совершении государственной измены. Сейчас по семи из них прокуратура уже утвердила обвинительные акты, они направлены на рассмотрение в суды. Согласно действующему законодательству указанным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.
ForUm

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