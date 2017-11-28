По данным ООН, в результате российской агрессии с 2014 года погибли более 10 220 украинцев, среди которых 2335 военнослужащих. На оккупированном Донбассе находятся 35,5 тыс. вооруженных боевиков, среди которых как местные жители и наемники, так и кадровые военнослужащие Российской Федерации, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Угроза широкомасштабной наступательной операции со стороны РФ остается, российское военное командование развертывает все больше сил и средств вблизи границы с Украиной, заявили в СНБО.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд отверг предложение разделить между всеми членами вклад РФ в бюджет организации, чтобы остановить процесс безусловного возвращения россиян в ПАСЕ.

Боевики, обстреливая подступы к укреплениям украинских военных из минометов, гранатометов, стрелкового оружия и вооружения БМП между населенными пунктами Зайцево и Гладосово, сорвали визит наблюдателей СММ ОБСЕ и представителей миссии ООН, которые планировали провести мониторинг гуманитарной ситуации в Травневом и Гладосово.

Депутаты Киевского горсовета определили 67 улиц, где будет запрещено оставлять автомобили.

Генеральная прокуратура Украины по заявлению Виктора Януковича начала расследование дела о «государственном перевороте» в Украине в феврале 2014 года.

Главари самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» рассматривают создание «Новороссии» как неизбежный процесс, но не намерены объединять территории до реализации Минских соглашений, заявил председатель «народного совета ДНР» Денис Пушилин.

Минские соглашения не могут быть имплементированы как реальный механизм для достижения мира и разрешения конфликта на Донбассе, поэтому должны быть приняты новые, считает министр внутренних дел Арсен Аваков.

Россия ведет целенаправленную работу по фальсификации президентских выборов в Украине в 2019 году, заявили в СБУ.

Соединенные Штаты Америки никогда не признают аннексию Крыма Россией, заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер. Также, по его мнению, конфликт на Донбассе в ближайшее время не будет урегулирован.

Высший совет правосудия на своем заседании уволил Николая Чауса с должности судьи Днепровского районного суда города Киева.

Киевская городская государственная администрация констатирует незаконность работы 40% маршрутных такси в столице.

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству возобновляет программу доступного жилья.

Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемых Андрея Медведько и Дениса Полищука по обвинению в совершении умышленного убийства украинского журналиста Олеся Бузины.