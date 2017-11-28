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Вчера, 27 ноября, в Киевской области во время выполнения работ по плану мероприятий повседневной деятельности на территории одной из воинских части Вооруженных сил Украины офицером при невыясненных обстоятельствах была нанесена травма военнослужащему срочной службы, сообщает пресс-центр Командования Сухопутных войск ВСУ.

Отмечается, что военнослужащему была оказана необходимая медицинская помощь и он был направлен для лечения в медицинское учреждение, угрозы его жизни нет.

По данному факту назначено служебное расследование, правоохранительными органами внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований.
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