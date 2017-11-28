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Вооруженные силы Украины готовы жестко отреагировать на обстрелы недавно освобожденных украинскими военными населенных пунктов Травневое и Гладосово, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В нарушение предоставленных гарантий безопасности сегодня утром 28 ноября НВФ ОРДО начали обстрелы населенных пунктов Травневое и Гладосово Донецкой области. Эти действия НВФ ОРДО расцениваются как очередная провокация дискредитации подразделений ВС Украины в АТО и недопущение наблюдателей СММ ОБСЕ и представителей миссии ООН, которые планировали провести мониторинг гуманитарной ситуации и обстановки относительно нарушений боевиками ОРДО режимов «тишины» в указанных населенных пунктах», – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская сторона СЦКК осуждает действия НВФ ОРДО, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения.

«Такие действия руководства ОРДО свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей», – подчеркнули в штабе.

Также сообщается, что штабом АТО получена информация о подготовке диверсионных и вооруженных провокаций со стороны российско-оккупационных войск в районе населенных пунктов Доломитное, Травневое и Гладосово. «Вооруженные силы Украины готовы адекватно отреагировать. Ответ будет жестким», – сказано в сообщении.

Напомним, подразделения Вооруженных сил Украины на луганском направлении улучшили тактическое положение с целью улучшения условий наблюдения за противником и ведения оборонительного огня в ответ на провокационные обстрелы российско-оккупационных войск.

Так, украинскими военными были освобождены населенные пункты Гладосово и Травневое.
ForUm

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