Российский и украинский олигархи Сулейман Керимов и Сергей Левочкин попали в сферу заинтересованности французских правоохранителей. Дело в отношении российского бизнесмена и политика завершилось задержанием и предъявлением обвинения, о чем писали российские СМИ, по нашему земляку – выделяется в отдельное производство.

Как известно, сенатор РФ и миллиардер Сулейман Керимов, представляющий в Совете Федерации России Дагестан, владелец (формально бывший) футбольной команды «Анжи», и, как теперь оказалось, недвижимости на Лазурном берегу, был задержан по прилету в аэропорт Ниццы. По данным французской прокуратуры, Керимов через посредников и подставные фирмы по заниженной стоимости скупал объекты недвижимости на Лазурном берегу, в частности, на мысе Антиб, где любят отдыхать состоятельные люди, сообщает RUpor.info.

В рейтинге миллиардеров российского Forbes за 2017 год Керимов занимает 21-е место, его состояние журнал оценивает в $6,3 млрд. Семье Керимовых принадлежит 82,44% акций компании «Полюс», международный аэропорт столицы Дагестана Махачкалы.

Судя по тому, что суд предъявил Керимову обвинение в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, дело принимает весьма серьезный оборот. Во Франции это тяжелое обвинение с максимальным наказанием – до 10 лет лишения свободы. Как сообщил прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр, избирая для обвиняемого меру пресечения, суд постановил, что Керимов выпускается под залог в €5 млн. Ему запрещено выезжать за пределы департамента Приморские Альпы, и он обязан несколько раз в неделю отмечаться в местной полиции.

Отметим, в марте 2017 года газета Nice Matin сообщала, что французские следователи заподозрили Керимова во владении недвижимостью на Лазурном берегу. В феврале текущего года на вилле Hier площадью 12 тыс. кв. м, предположительно принадлежащей Керимову, прошли обыски. По данным Nice Matin, следователи изъяли счет на ремонтные работы на сумму €580 тыс., их оплатил Керимов, а в гараже виллы обнаружили автомобили Ferrari и Bugatti. Согласно документам, виллой владеет швейцарский финансист Александр Штудхальтер, однако французские следователи, как пишет газета, предполагают, что он является фиктивным собственником. Вилла была приобретена за €35 млн, а ее реальная стоимость €127 млн. Цена покупки была умышленно занижена для снижения налогов. По версии следствия, в ходе сделки купли-продажи часть денег ушла в Швейцарию в обход налоговых органов Франции.

В то же время стало известно о том, что следующим на «удочку» французских правоохранителей может попасть народный депутат Украины, член фракции «Оппозиционный блок» Сергей Левочкин, который также славится своими виллами в экзотических местах (в том числе, и во Франции) и образом жизни, который отнюдь не по карману простому экс-чиновнику всевозможных украинских администраций и депутату Верховной Рады.

Напомним, Левочкин, которого называют бенефициаром украинской коррупции, поселился в элитном уголке на Лазурном побережье Франции, где в бухте Средиземного моря раскинулся городок Сен-Жан-Кап-Ферра. При этом вилла на Лазурном побережье формально не значится ни в одной декларации человека, который уже более десяти лет является просто чиновником, а в последнее время – депутатом. Ритм жизни и низкая оплата труда слуг народа не дают Левочкину легальной возможности зарабатывать на такую недвижимость. Наверное, поэтому дом Левочкина на Сен-Жан-Кап-Ферра оформлен через цепь подставных фирм с регистрацией в Дании и Люксембурге с использованием граждан Кипра как номинальных директоров, что и встревожило французских правоохранителей.

О том, что Левочкин купил недвижимость в Сен-Жан-Кап-Ферра, давно ходили слухи среди украинских бизнесменов и политиков, также об этом неоднократно писали украинские СМИ. Все карты раскрыла дочь Левочкина, опубликовав снимок с их семейного отдыха. Роскошная вилла Левочкина расположилась по адресу: дом 56, бульвар Генерала де Голля (Boulevard du Général de Gaulle) в Сен-Жан-Кап-Ферра. Все другие тайны секретной недвижимости бывшего главы администрации беглого президента Януковича раскрыли в кадастре, который расположен в мэрии города Сен-Жан-Кап-Ферра. Как оказалось, Левочкину принадлежит сразу пять земельных участков, объединенных одной территорией и почтовым адресом.

40 миллионов евро – это и есть стоимость дома Левочкина в Сен-Жан-Кап-Ферра. Левочкин купил этот дом 8 июня 2011 года, за неделю до своего дня рождения. Назначенные Левочкиным новые директора его фирмы Аудриана Пиас (Audriana Pias) и Ксения Георгиоу (Xenia Georgiou) стали ключом для дальнейшего раскручивания этой истории «богатого украинского чиновника и депутата» в отечественной и зарубежной прессе.

В последнее время эта история заинтересовала, по нашей информации, французские налоговые и полицейские органы, которые проводили соответствующее расследование. Источники среди правоохранителей Франции не исключают, что «дело по недвижимости Левочкина» может быть выведено в отдельное производство.