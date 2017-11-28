В Британии после официального объявления о помолвке 33-летний принц Гарри и 36-летняя Меган Маркл впервые вышли в свет в качестве жениха и невесты, сообщает УНИАН.

Они дали небольшую пресс-конференцию и приняли участие в фотосессии.

Меган Маркл появилась перед фотографами в зеленом платье и белоснежном пальто. Также она показала и обручальное кольцо. Западные СМИ пишут, что дизайн принц Гарри придумал сам. Кольцо украшает два камня из коллекции мамы принца – принцессы Дианы.





























Напомним, британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл объявили о помолвке, свадьба назначена на весну 2018 года.