В Британии после официального объявления о помолвке 33-летний принц Гарри и 36-летняя Меган Маркл впервые вышли в свет в качестве жениха и невесты, сообщает УНИАН.
Они дали небольшую пресс-конференцию и приняли участие в фотосессии.
Меган Маркл появилась перед фотографами в зеленом платье и белоснежном пальто. Также она показала и обручальное кольцо. Западные СМИ пишут, что дизайн принц Гарри придумал сам. Кольцо украшает два камня из коллекции мамы принца – принцессы Дианы.
Напомним, британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл объявили о помолвке, свадьба назначена на весну 2018 года.
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