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В ночь с 27 на 28 ноября в Бердянске Запорожской области в результате взрыва гранаты погиб 22-летний солдат одной из воинских частей Воздушного командования «Восток», сообщает пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что взрыв произошел во внеслужебное время и не связан с выполнением служебных обязанностей.

По данному факту командованием воинской части назначено служебное расследование, обстоятельства происшествия выясняются.

В пресс-центре подчеркнули, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Бердянского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области. Сейчас изъятые остатки фрагментов от взрывного устройства направлены в НИЭКЦ в Запорожской области.
ForUm

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