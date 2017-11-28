В ночь с 27 на 28 ноября в Бердянске Запорожской области в результате взрыва гранаты погиб 22-летний солдат одной из воинских частей Воздушного командования «Восток», сообщает пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что взрыв произошел во внеслужебное время и не связан с выполнением служебных обязанностей.

По данному факту командованием воинской части назначено служебное расследование, обстоятельства происшествия выясняются.

В пресс-центре подчеркнули, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Бердянского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области. Сейчас изъятые остатки фрагментов от взрывного устройства направлены в НИЭКЦ в Запорожской области.