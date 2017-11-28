также в разделеПолитика
Волкер: США никогда не признают аннексию Крыма 20
Германия поддержала Ягланда в вопросе о членстве РФ в Совете Европы 96
Волкер: Трамп хочет, чтобы Украина вернула свои территории 56
У президента Польши считают, что ЕС может выбрать Москву, а не Киев 124
США против участия россиян в миротворческой миссии ООН на Донбассе 47
Кулеба: Возвращение России в ПАСЕ лоббируют мощные силы 81
Медведчук: Итоги саммита «Восточного партнерства» для Киева неутешительны 304
Геращенко назвала самодеятельностью заявления генсека СЕ по России 110
«Самопомич» требует объяснений по поводу задержания добровольцев 80
В Совете Европы допускают отмену санкций против России 249
Порошенко почтил память жертв Голодомора 1932-1933 годов 53
СМИ: Манафорт и Артеменко могут быть причастны к отказу Украины от СА с ЕС в 2013 году 62
Порошенко: Украина рассчитывает на четыре союза с ЕС 124
Порошенко: Если Европа хочет устоять, ей нужно стать более жесткой 27
Декларация ВП: ЕС выделит деньги Украине только после реформ 147
Порошенко и Лукашенко обсуждали «шпионский» скандал в ОАЭ 91
Рабинович: Нельзя вырубать собственные Карпаты ради эфемерной евроинтеграции 58
Порошенко пообещал президенту Румынии изменить закон «Об образовании» 102

Конфликт на Донбассе в ближайшее время не будет урегулирован. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью американскому изданию Politico, обнародованном в понедельник, 27 ноября, сообщает DW.

По мнению Волкера, очень вероятно, что активные военные действия будут продолжаться в Украине и через год. «Я бы сказал, что вероятность этого 80 процентов. Есть шанс, что это будет не так, но наиболее вероятный сценарий, все будет продолжаться так, как сейчас», - сказал спецпредставитель.

Он также напомнил, что в ходе конфликта на Востоке Украины погибло более 10 тыс. украинцев.

Напомним, 13 ноября 2017 года в Белграде (Сербия) состоялась встреча специального представителя Госдепартамента США Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова. 

Сурков по итогам встречи с Волкером назвал большую часть предложений США к проекту резолюции РФ о миссии ООН на Донбассе неприемлемыми.

В свою очередь США настаивают, чтобы при реализации Минских соглашений и обсуждении миротворческой миссии в Донбассе гибридная российская армия прекратила огонь: только в этом случае возможен старт политического процесса.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

89
Теги