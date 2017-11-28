Конфликт на Донбассе в ближайшее время не будет урегулирован. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью американскому изданию Politico, обнародованном в понедельник, 27 ноября, сообщает DW.

По мнению Волкера, очень вероятно, что активные военные действия будут продолжаться в Украине и через год. «Я бы сказал, что вероятность этого 80 процентов. Есть шанс, что это будет не так, но наиболее вероятный сценарий, все будет продолжаться так, как сейчас», - сказал спецпредставитель.

Он также напомнил, что в ходе конфликта на Востоке Украины погибло более 10 тыс. украинцев.

Напомним, 13 ноября 2017 года в Белграде (Сербия) состоялась встреча специального представителя Госдепартамента США Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова.

Сурков по итогам встречи с Волкером назвал большую часть предложений США к проекту резолюции РФ о миссии ООН на Донбассе неприемлемыми.

В свою очередь США настаивают, чтобы при реализации Минских соглашений и обсуждении миротворческой миссии в Донбассе гибридная российская армия прекратила огонь: только в этом случае возможен старт политического процесса.