Президент Молдовы Игорь Додон считает, что у страны нет шансов на вступление в Европейский Союз. Об этом говорится в официальном заявлении президента по итогам саммита «Восточного партнерства».

«Саммит «Восточного партнерства» подтвердил, что Евросоюз отложил досье Республики Молдова в долгий ящик. Разочарование европейцев Кишиневом давно стало хроническим, а шансы Молдовы на вступление в ЕС в ближайшие десятилетия практически равны нулю. Таким образом, подтверждается, что наши проевропейские власти до сих пор продвигают геополитику иллюзий», - говорится в заявлении Додона, сообщает 112 Украина.

Он также выразил уверенность в том, что при «отсутствии перспектив вступления» Кишинев с антироссийской политикой пытается создать «благоприятный идеологический фон внутри страны».

«В последние годы граждане Молдовы подверглись массивной манипулятивной кампании, целью которой было и остается доказать, что вступление в ЕС - задача не только выполнима, но и произойдет в скором времени. И все эти манипуляции происходили и происходят на фоне серьезных проблем, с которыми сталкивается Евросоюз, а также четких и недвусмысленных заявлений Брюсселя о том, что ЕС не намерен расширяться», - добавил Додон.