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Министр обороны Степан Полторак согласился назначить должностное лицо, которое будет контролировать процесс реформ в Министерстве обороны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Обсудил со стратегическими советниками НАТО основные направления нашего сотрудничества на 2018 год. Во время встречи мы согласовали все наработанные рекомендации по дальнейшему процессу реформирования ведомства», – отметил он.

Министр согласился с предложением определить должностное лицо, которое бы занималось, контролировало и отчитывалось за процессы реформирования в Минобороны. «Более того, я уверен, что такой человек должен возглавлять отдельное подразделение и принимать серьезных решение», – подчеркнул Полторак.

«Мы должны четко определить цель, какую армию мы хотим построить в будущем, и уверенно идти к этой цели, преодолевая все препятствия», – подытожил он.
ForUm

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