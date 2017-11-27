Известная телеведущая Оксана Марченко в интервью «Арт-мозаике» рассказала о новом проекте «Время строить», о переломном моменте в жизни и о планах на будущее.

О. Марченко отметила, что проект «Время строить» — это ее большая мечта. «Изначально, я увидела американскую версию проекта и меня зацепила его глубина. Как на зрителя, на меня это произвело огромное впечатление. Ведь они там объединились, чтобы сделать добро, созидать, позаботиться о ком-то другом. Это флаг добра, флаг любви. Это то, что человек должен представлять из себя в принципе. И это не что-то недостижимое — в этом проекте люди такие, какими они должны быть по своей природе. А люди об этом забыли. Поэтому запуском нашего проекта я хочу им об этом напомнить», — рассказала телеведущая.

Она сообщила, что при подготовке к сьемках была проведена огромная и тщательная работа: каждую историю редакторы проверили на достоверность, в итоге осталось 10-20 семей. «Лично меня тронули именно эти четыре истории — их герои очень нуждались в помощи и очень ее заслуживают», — поделилась Марченко. По ее словам, «Время строить» — это совершенно захватывающий проект, «телевизионный импрессионизм».

Говоря об опыте в сфере дизайна и ремонта, телеведущая отметила, что сама руководила строительством собственного дома, а также полностью перестроила дом дедушки. «Оказалось, мне нравятся все эти резиновые сапоги, строительный хаос! Потому что в этом хаосе я вижу будущую гармонию», — сказала Марченко. Также она отметила, что одна из самых важных встреч в ее жизни — встреча с мужем. «Она предопределила все последующие события. Если бы он меня не поддержал и не поверил в мои идеи… Если бы я не заразила его ими — ничего бы не было», — рассказала Марченко. При этом она призналась, что, родив двоих детей, хотела бы иметь еще.

Отвечая на вопрос журналиста о планах на будущее, телеведущая отметила, что как мама хотела бы удачно женить своих детей и быть классной бабушкой. «А еще я хочу, чтобы мы больше путешествовали. Чтобы у нас было время с мужем чем-то любоваться. Мы очень любим экскурсии: когда куда-то ездим — с удовольствием куда-то лазим, что-то смотрим, посещаем новые места. Мы любознательные люди… Что касается моих интересов, то мне нравится прикладное искусство, поэтому я хочу рисовать или же обзавестись маленькой гончарской мастерской. Хотелось бы продолжать развивать свою библиотеку, собирать картины современных художников, расширить мою рождественскую деревню…» — поделилась Марченко, отметив, что не уверена, что будет продолжать телевизионную карьеру.

Она добавила, что с большим оптимизмом смотрит в будущее, при этом полагаясь на волю Создателя. «Но я постараюсь сделать все, что нужно, чтобы однажды представ перед Его судом, мне не было до конца стыдно», — подчеркнула Оксана Марченко.