В военной прокуратуре Западного региона пока не комментируют результаты проведения спецоперации на Закарпатье, которая при участии броневиков и авиации проходила 16 ноября. Об этом заявила пресс-секретарь Военной прокуратуры Западного региона Юлия Галущак, сообщает «Украинская правда».

На просьбу подвести итоги спецоперации, спикер сказала: «По решению прокурора, мы предоставим эту информацию позже. Не сейчас. Всю информацию, полную картину мы предоставим чуть позже. Она будет официально обнародована на сайте. Но все со временем».

Галущак подчеркнула, что спецоперация длилась 1 день.

«Спецоперация на самом деле завершилась еще в тот день. Были люди задержаны, им избирались меры пресечения. Но полную картину и об арестованных лицах мы сообщим позже», - сказала пресс-секретарь военной прокуратуры.

На просьбу уточнить хотя бы, сколько людей задержали, Галущак сказала: «Вся информация – кто был задержан, сколько людей, что изъято в ходе обысков, - будет обнародована позже. Не сегодня. Но, думаю, что до нового года».

Напомним, 16 ноября правоохранители сообщили о проведении около 100 обысков у возможных фигурантов незаконного захвата земель пограничной полосы в Закарпатской области, а также у организаторов незаконного изготовления и распространения наркотиков.

В свою очередь глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль назвал спецоперацию на «частной границе» пиар-акцией.