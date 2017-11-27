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Глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов внес залог в размере 600 тыс. грн за экс-лидера местного «Правого сектора» Сергея Стерненко. Об этом он сообщил в Facebook, опубликовав фотокопию квитанции.

«Только что я внес залог за Сергея Стерненко. Это моя человеческая реакция на несправедливость. 600 тыс. грн. залога для того, кто бросался на полицию, и 128 тыс. грн залога для того, на чьей совести загубленные жизни детей в лагере «Виктория». Где здесь справедливость?» - написал он.


Степанов подчеркнул, что не поддерживает и никогда не будет поддерживать радикализм форм протеста в этой, изначально мирной акции.

«Но отлично понимаю, что было поводом для таких действий. Повод – возмутителен, протест – адекватен, форма протеста – недопустима!» - заявил глава ОГА.

Он отметил, что не согласен с критикой в адрес правоохранительных органов в ситуации вокруг Летнего театра.

«Многочисленное присутствие полиции сорвало планы завести на митинг в Горсаду «титушек» и устроить кровавую бойню с защитниками Летнего театра», - считает Степанов.
Напомним, 18 ноября в Одессе в ходе акции в защиту зеленых насаждений Городского сада произошла массовая драка между активистами и правоохранителями.

Приморский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для Стерненко с альтернативой залога в 608 тысяч гривен. 
ForUm

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