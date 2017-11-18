В Одессе в ходе акции в защиту зеленых насаждений Городского сада произошла массовая драка между активистами и правоохранителями.
Как сообщает «Думская», в ходе потасовки применялись петарды, дымовые шашки и слезоточивый газ.
В начале акции застройщик убеждал горожан, что ничего высотного в Горсаду построено не будет и обещает показать проект в феврале будущего года.
Арендатор не смог убедить активистов и покинул место встречи. После небольшой потасовки с полицией толпа прорвалась на территорию Летнего театра.
Шеф одесской полиции Дмитрий Головин попытался утихомирить буянов, однако те стали его толкать. Сотрудники полиции вступились за начальника. Произошло несколько столкновений с правоохранителями.
В результате потасовки с протестующими Дмитрий Головин получил травму — ему разбили голову.
Позже активисты сняли ворота Летнего театра и подперли ими вход в здание мэрии.
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