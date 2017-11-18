В Одессе в ходе акции в защиту зеленых насаждений Городского сада произошла массовая драка между активистами и правоохранителями.

Как сообщает «Думская», в ходе потасовки применялись петарды, дымовые шашки и слезоточивый газ.

В начале акции застройщик убеждал горожан, что ничего высотного в Горсаду построено не будет и обещает показать проект в феврале будущего года.

Арендатор не смог убедить активистов и покинул место встречи. После небольшой потасовки с полицией толпа прорвалась на территорию Летнего театра.

Шеф одесской полиции Дмитрий Головин попытался утихомирить буянов, однако те стали его толкать. Сотрудники полиции вступились за начальника. Произошло несколько столкновений с правоохранителями.

В результате потасовки с протестующими Дмитрий Головин получил травму — ему разбили голову.

Позже активисты сняли ворота Летнего театра и подперли ими вход в здание мэрии.