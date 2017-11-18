также в разделеПроисшествия
Названа окончательная причина пожара в «Виктории» 20
За прошлые сутки в зоне АТО погиб 1 военный, еще 1 – ранен 32
Боевики обстреляли жилые кварталы Попасной 46
В Виннице в результате взрыва погиб боец АТО 46
АТО: На Светлодарской дуге боевики выпустили более 90 мин 35
В Крыму обстреляли дом крымскотатарского активиста 39
В Николаевском горсовете активисты устроили потасовку с полицией 45
На Волыни в ДТП погиб глава Шацкой ОТО 40
Подрыв полицейского авто на Донетчине квалифицировали как теракт 27
Боевики уменьшили количество обстрелов, потерь среди военных нет 26
На Донетчине на мине подорвался полицейский автомобиль, погиб правоохранитель 94
В Харькове авто российского генконсула облили кислотой 71
В Ривном мужчина бросил гранату в полицейских 62
Полиция открыла дело по факту незаконной охоты на Закарпатье 39
Обострение в АТО: боевики применяют артиллерию и танки 80
В ДТП в Словакии погибли двое украинцев 61
В Виннице возле магазина «Рошен» обнаженная активистка Femen сожгла декоративный трамвай 50
Боевики обстреляли из минометов жилые кварталы Марьинки 29

В Одессе в ходе акции в защиту зеленых насаждений Городского сада произошла массовая драка между активистами и правоохранителями.

Как сообщает «Думская», в ходе потасовки применялись петарды, дымовые шашки и слезоточивый газ.

В начале акции застройщик убеждал горожан, что ничего высотного в Горсаду построено не будет и обещает показать проект в феврале будущего года.

Арендатор не смог убедить активистов и покинул место встречи. После небольшой потасовки с полицией толпа прорвалась на территорию Летнего театра.

Шеф одесской полиции Дмитрий Головин попытался утихомирить буянов, однако те стали его толкать. Сотрудники полиции вступились за начальника. Произошло несколько столкновений с правоохранителями.

В результате потасовки с протестующими Дмитрий Головин получил травму — ему разбили голову.

Позже активисты сняли ворота Летнего театра и подперли ими вход в здание мэрии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги