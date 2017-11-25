Приморский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для бывшего лидера одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко, которого подозревают в организации беспорядков 18 ноября в Горсаду. Об этом сообщает Думская.

При этом активист может выйти на свободу, если внесет 608 тысяч гривен в качестве залога.

В ходе заседания адвокат Стерненко и он сам подали ходатайство о вызове в суд пострадавшего в беспорядках начальника ГУНП Одесской области Дмитрия Головина, однако судья удовлетворил его частично, зачитав показания Головина из протокола допроса. Шеф полиции утверждает, что активист бил его ногами (хотя этого не было: общественник вел прямую видеотрансляцию событий, и ничего такого на записи нет)

Так как показания главного полицейского области были записаны на русском языке, Стерненко попросил предоставить ему переводчика. Судья объявил перерыв. Обвинение нашло филолога через два часа. Экс-глава ПС заявил отвод: толмач, мол, болгарист и без диплома переводчика. Судья Виктор Иванов ходатайство отклонил.

В итоге, выслушав доводы сторон, судья избрал Стерненко меру пресечения в виде содержания под стражей с правом выйти под залог в размере 608 тысяч гривен. Защита намерена обжаловать решение в апелляции.

Напомним, 18 ноября в Одессе в ходе акции в защиту зеленых насаждений Городского сада произошла массовая драка между активистами и правоохранителями.