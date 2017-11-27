На Каневском водохранилище продолжаются поиски пропавшего рыбака и его сына, сообщает пресс-служба ГосЧС.

В 23:00 26 ноября к спасателям обратился мужчина и сообщил, что его сын и внук в 09:00 на собственной пластиковой 7-местной лодке с двигателем вышли на рыбалку на Каневское водохранилище вблизи Переяслава-Хмельницкого, и в 13:00 с ними была потеряна связь.

О событии также было сообщили в Национальной полиции и самостоятельно организованы поиски с помощью 2-х местных рыбаков на моторной лодке. Поиски продолжались с 16:00 до 19:00 26 ноября, но результатов не дали.

Сейчас к поиску привлечены 49 человек личного состава и 9 единиц техники (из них 3 лодки), в том числе от ГосЧС – 33 человека личного состава и 4 единицы техники.

В 10:19 27 ноября в зону поиска рыбаков, пропавших на Каневском водохранилище, вылетел вертолет МИ-9.