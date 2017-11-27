также в разделеПроисшествия
Ограбление магазина сыном нардепа расследуют как разбой 27
На Донетчине диверсанты напали на артсклад, ранен часовой 46
В Запорожье женщина выбросила младенца с балкона 44
14-летний сын нардепа пытался ограбить магазин 66
В Николаеве в парке застрелился мужчина 48
В Ривненской области на пожаре погибли двое малолетних детей 28
За сутки на Донбассе погибли двое военных, четверо – ранены 41
В Конотопе осквернили памятник жертвам Голодомора 39
ОБСЕ: На Донбассе выросло количество нарушений режима «тишины» 112
Боевики заявили о захвате в плен бойца АТО, штаб проверяет 101
На Харьковщине кошка задушила младенца 137
В Украине «заминировали» уже 6 аэропортов и ГП «Антонов» 81
В Николаевскую ОГА прислали конверт с неизвестным веществом 23
Стали известны подробности затяжного боя на Луганщине 250
На Луганщине произошел бой, 5 военных погибли, 4 – ранены 580
На Донбассе на неизвестном устройстве подорвались трое военных 93
В Ивано-Франковске обвалилась стена новостройки, погиб мужчина 51
Сутки в АТО: 12 обстрелов, двое военных ранены, один – травмирован 33

На Каневском водохранилище продолжаются поиски пропавшего рыбака и его сына, сообщает пресс-служба ГосЧС.

В 23:00 26 ноября к спасателям обратился мужчина и сообщил, что его сын и внук в 09:00 на собственной пластиковой 7-местной лодке с двигателем вышли на рыбалку на Каневское водохранилище вблизи Переяслава-Хмельницкого, и в 13:00 с ними была потеряна связь.

О событии также было сообщили в Национальной полиции и самостоятельно организованы поиски с помощью 2-х местных рыбаков на моторной лодке. Поиски продолжались с 16:00 до 19:00 26 ноября, но результатов не дали.

Сейчас к поиску привлечены 49 человек личного состава и 9 единиц техники (из них 3 лодки), в том числе от ГосЧС – 33 человека личного состава и 4 единицы техники.

В 10:19 27 ноября в зону поиска рыбаков, пропавших на Каневском водохранилище, вылетел вертолет МИ-9.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги