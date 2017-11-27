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На столичной Троещине маршрутный автобус протаранил припаркованный грузовик, в результате чего пострадала пожилая пассажирка маршрутки, сообщает Эспрессо.

У пострадавшей женщины есть подозрение на перелом конечностей. Люди, которые были в автобусе, утверждают, что водитель ехал быстро и неуверенно: автобус носило по дороге и он несколько раз заезжал на бордюр.

В конце концов у конечной остановки автобус протаранил припаркованный грузовик. От удара многотонник отбросило примерно на 25 метров. В автобусе было много пассажиров, в том числе дети.

Полицейские утверждают, что у водителя нет явных признаков алкогольного опьянения, а вот относительно наркотического – это установит врач нарколог, ведь именно к нему на прием после такой аварии и попадет водитель. 
ForUm

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