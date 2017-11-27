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По поводу поведения наблюдателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который участвовал при передаче тел украинских военнослужащих неподалеку Счастья Луганской области и эмоционально поздоровался с членом организации, занимающейся эксгумацией, передачей тел и обменом пленными (задержанными), ведется внутренняя работа. Об этом заявили в ОБСЕ.

В организации заявили, что мужчина, с которым здоровается наблюдатель СMM, является членом организации, занимающейся эксгумацией, передачей тел и обменом пленными/задержанными. Наблюдатель Миссии сотрудничает с этим человеком и организацией с 2015 года с тем, чтобы задержанные участники боевых действий могли вернуться домой или чтобы скорбящая семья могла хотя бы частично примириться с утратой родного человека.

«Из видеоматериалов видно, как наблюдатель допустил оплошность (по этому поводу ведется внутренняя работа с целью недопущения ее повторения). Жаль, что все внимание было приковано к этому механическому жесту. Это непроизвольный жест, присущий многим, кто ранее служил в вооруженных силах; он ни в коем случае не свидетельствует об одобрении или даже привязанности к любой позиции или точке зрения. И, конечно же, он не должен отвлекать внимание от той важной работы, которую выполняют наблюдатель и его коллеги», - заявили в ОБСЕ.

В «народной милиции «ЛНР» опубликовали видео, на котором видно, как представитель СММ ОБСЕ обнимается и любезно здоровается с мужчиной в гражданском, находившимся на стороне боевиков. «А, дорогой!» – сказал член СММ на русском языке, в ответ прозвучало «Привет!».

 

 
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