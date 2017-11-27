Выдворение Россией польского историка Института национальной памяти Генрика Ґлембоцкого может быть враждебным актом в отношении историков, которые «показывают уровень зависимости и порабощения Польши Советским Союзом». Об этом в понедельник, 27 ноября, заявил министр национальной обороны Польши Антони Мацеревич, сообщает Польское радио.

«Это известный историк, занимавшийся, в частности, тематикой, связанной с органами безопасности советского государства, очень глубоко изучая тот аппарат, а потому, я думаю, что это враждебный акт в отношении тех историков (...), которые показывают уровень зависимости и порабощения поляков Советским Союзом. Я так это объясняю», - сказал Мацеревич.

«Это попытка сказать, что люди, представляющие в своих трудах обзор того, чем на самом деле была советская тоталитарная система, являются нежелательными для россиян», - добавил он.

В то же время министр предостерег, что «может быть очень много различных интерпретаций», учитывая подробности этого дела, которых он не знает.

Напомним, в Москве российские спецслужбы задержали и выдворили на родину польского историка Генрика Глембоцкого.

Причину его депортации российская сторона не указывает. По данным СМИ, историк был выслан после выступления с лекциями в Санкт-Петербурге о «красном терроре».