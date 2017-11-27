Адвокат Марк Фейгин заявил, что его могут лишить возможности заниматься адвокатской деятельностью.

«Меня собираются лишить статуса адвоката уже в декабре по указке российских спецслужб сами знаете кто, чтобы реализовать в отношении Романа Сущенко оперативную схему, как с Шаройко в Беларуси. Ну вы сами понимаете. Не будьте наивными», - написал он в Facebook.

«Ну и, разумеется, я ни о чем не сожалею и призываю остающихся в адвокатском статусе продолжать принципиальную и последовательную борьбу в защиту прав человека», - заявил Фейгин.

Адвокат напомнил, в понедельник, 27 ноября, в 9:30 в Мосгорсуде состоится продление срока содержание под стражей украинского журналиста Романа Сущенко. Следствие ходатайствует о продлении на 2 месяца, до 30 января 2018 года.

Фейгин является защитником украинца.

Напомним, Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.

В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже.

25 сентября российский суд на 2 месяца продлил Сущенко срок содержания под стражей.

По информации защиты, ФСБ РФ завершила расследование Сущенко.