Завтра в Одессе суд должен рассмотреть меру пресечения в отношении молодого человека, который подозревается в том, что в день потасовки возле Летнего театра бросил тяжелый предмет в голову начальника областной полиции.

Об этом пишут Ivasi.news

До этого инцидента о соратнике Стерненко Игоре Резуне широкой публике ничего известно не было. Отчасти это можно объяснить тем фактом, что вокруг Стерненко и его команды существовал ореол защищенности и неприкасаемости.

История с Летним театром изменила расклад сил, о чем говорит и видео, которое бывшие друзья зарвавшихся активистов начали выкладывать в сеть.

На видео – обнаженный Игорь Резвун. Поведение активиста вряд ли можно назвать адекватным. Какой будет реакция губернатора, так рьяно защищающего Стерненко и Ко?