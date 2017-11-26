также в разделеОбщество
Состояние Кольченко ухудшилось: он похудел до 62 кг 18
Соратница Стерненко призвала к созданию гетто в Одессе и обвинила губернатора в сотрудничестве с Коломойским 89
В Крыму собираются оспорить санкции в судах 25
В Одессе известного активиста из ПС заподозрили в поддержке наркоторговцев 38
Полиция подтвердила задержание экс-бойцов «Донбасса» 348
Синоптики предупреждают о лавинах в Карпатах 18
В Украину идет штормовой циклон из Скандинавии 101
За погромы в Брюсселе задержаны около 100 человек 27
Дело музейщиков, отдавших картины в оккупированный Крым, направлено в суд 63
СБУ: Фейковую петицию за импичмент Порошенко подписали сотни ботов 23
В Запорожье разбили бюст Сталину 44
Штаб: Волонтер поставил под угрозу жизни военных 70
«Шахтер» запретил детям участников АТО выйти на поле в патриотических футболках 85
НАБУ открыло дело о наградном оружии МВД 184
СМИ о новом главаре «ЛНР»: Сбушник, получивший орден от Ющенко 171
В «ЛНР» приняли отставку Плотницкого и назначили ему замену 155
Похищения и пытки: Стерненко грозит реальный срок 127
Боевик-пропагандист «ДНР» получил 5 лет тюрьмы 35

Завтра в Одессе суд должен рассмотреть меру пресечения в отношении молодого человека, который подозревается в том, что в день потасовки возле Летнего театра бросил тяжелый предмет в голову начальника областной полиции. 

Об этом пишут Ivasi.news

До этого инцидента о соратнике Стерненко Игоре Резуне широкой публике ничего известно не было. Отчасти это можно объяснить тем фактом, что вокруг Стерненко и его команды существовал ореол защищенности и неприкасаемости. 

История с Летним театром изменила расклад сил, о чем говорит и видео, которое бывшие друзья зарвавшихся активистов начали выкладывать в сеть. 

 

 

На видео – обнаженный Игорь Резвун. Поведение активиста вряд ли можно назвать адекватным. Какой будет реакция губернатора, так рьяно защищающего Стерненко и Ко?
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги