Активист Неонила Нила Ткаченко записала видеообращение, в котором обвинила во всех проблемах Украины жидов, призвав изолировать их от общества. Также она считает, что губернатор Одесской области Максим Степанов является креатурой олигарха Игоря Коломойского, и внесение залога в размере 600 тысяч гривен за Сергея Стерненко продиктовано желанием купить себе народную любовь для сохранения влияния на Одесский регион за командой Коломойского.

Антисемитское обращение моментально спровоцировало шквал негодования со стороны известных одесских евреев. Спустя некоторое время видео было удалено со страницы Неонилы Ткаченко.

Однако его успели скачать и сохранить https://www.facebook.com/sulimagv/videos/1582536618452243/ в качестве доказательства для правоохранительных органов.

Ранее Ткаченко заявила, что незаконное заключение Стерненко в СИЗО является локальной проблемой. Освобождение активиста Неонила видит в борьбе с системой коррумпированных одесских судов в целом, которую, по ее мнению, контролирует олигарх Игорь Коломойский через своего ставленника на посту председателя Одесской ОГА Максима Степанова. Залог в 600 тысяч гривен от Максима Степанова за Стерненко призван снять социальное напряжение в отношении судебной системы, тем самым оставив их в покое и сохранив влияние Коломойского на них.

Однако Неонила раскусила хитрый политический ход Степанова-Коломойского и намерена бороться с судами и жидами в рамках провозглашенной ею операции «Ликвидация».

Отдельно стоит отметить, что Ткачено в видеообращении назвала себя последователем известного киногероя из сериала «Ликвидация», борца с преступностью, Давида Гоцмана, который был ненавистной ей еврейской национальности.