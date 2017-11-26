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Состояние украинского политического заключенного Александра Кольченко, удерживаемого в российской тюрьме в Челябинской области, ухудшается, он сильно похудел.

Об этом Громадському рассказала мама Александра Лариса Кольченко.

«Месяц назад я была на свидании с Сашей в Копейске. Он очень похудел. Парень 190 см роста весит 62 килограмма. Он лежал в больнице с диагнозом «дефицит веса». Его здоровье начало ухудшаться», - рассказала Кольченко.

Сегодня Александр Кольчено отмечает свой День рождения.

«Это четвертый день рождения в неволе. Первый свой день рождения он провел в Лефортово, второй – в СИЗО в Ростове-на-Дону, третий и четвертый – в городе Копейск Челябинской области. Этот праздник в нашей семье со слезами на глазах», - отметила мама Александра.

Она поздравила сына открыткой.

По ее словам, письма от крымских друзей до него не доходят.

В европейских столицах ко Дню рождения Кольченко проводят акцию в поддержку украинских политзаключенных.

Как известно, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам, а Кольченко к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
ForUm

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