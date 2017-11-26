также в разделеОбщество
В сети появилось видео, хорошо объясняющее поведение одесского активиста 14
Состояние Кольченко ухудшилось: он похудел до 62 кг 18
Соратница Стерненко призвала к созданию гетто в Одессе и обвинила губернатора в сотрудничестве с Коломойским 89
В Крыму собираются оспорить санкции в судах 25
Полиция подтвердила задержание экс-бойцов «Донбасса» 348
Синоптики предупреждают о лавинах в Карпатах 18
В Украину идет штормовой циклон из Скандинавии 101
За погромы в Брюсселе задержаны около 100 человек 27
Дело музейщиков, отдавших картины в оккупированный Крым, направлено в суд 63
СБУ: Фейковую петицию за импичмент Порошенко подписали сотни ботов 23
В Запорожье разбили бюст Сталину 44
Штаб: Волонтер поставил под угрозу жизни военных 70
«Шахтер» запретил детям участников АТО выйти на поле в патриотических футболках 85
НАБУ открыло дело о наградном оружии МВД 184
СМИ о новом главаре «ЛНР»: Сбушник, получивший орден от Ющенко 171
В «ЛНР» приняли отставку Плотницкого и назначили ему замену 155
Похищения и пытки: Стерненко грозит реальный срок 127
Боевик-пропагандист «ДНР» получил 5 лет тюрьмы 35

Экс-лидера «Правого сектора» Сергея Стерненко, после задержания которого губернатор обещал внести залог, обвиняют в связах с криминалом. Об этом пишет КП в Украине.

В СМИ появилась информация о том, что активист уличен в «крышевании» наркоторговцев. 

Одесские издания приводят информацию о том, что в ходе расследования уголовного производства № 42014160010000024 от 28.02.2014 года по факту торговли курительными смесями в магазинах для рыбалки «Поплавок», появились доказательства связи Стерненко с криминалом. Об этом СМИ сообщили правоохранители, занимающиеся расследованием. В частности, удалось установить, что одесские наркоторговцы платили дань Сергею Стерненко в размере $ 1 000 c каждой точки, а также заказывали своих конкурентов, что экс-глава «Правого сектора» в Одессе преподносил общественности как борьбу с наркотиками.

Также упоминается, что «в 2014 году одесские СМИ пестрели заголовками о разоблачении четырех магазинов с курительными смесями, работавших под прикрытием магазинов для рыбаков «Поплавок». Их по странному стечению обстоятельств не успел разгромить Стерненко». О деталях дела и приговора можно прочитать здесь.

В СМИ особо подчеркивается, что именно за Стерненко, задержанного на два месяца за противостояние полиции во время событий в Горсаду, обещал внести залог глава Одесской ОГА.

Одесситы же любят рассказывать о том, как «железного  правосека» пытались спасти от ответственности  другие активисты, например, за участие в акции по срыву концерта  Константина Райкина. О том, как за Стерненко вступилась патриотически настроенная одесская интеллигенция, а потом поняла, что ошиблась. А теперь возникла история с губернатором и залогом.

По этому поводу, СМИ раскритиковали губернатора, который, цитируем «вносит залоги за тех, кто нарушает общественное спокойствие», вместо того, чтобы заняться более серьезными проблемами в регионе. По мнению журналистов, таким образом глава Одесской ОГА подставляет и себя, вместе со своим политическим имиджем, а также и назначившего его президента и всю вертикаль киевской власти.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

38
Теги