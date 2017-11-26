Экс-лидера «Правого сектора» Сергея Стерненко, после задержания которого губернатор обещал внести залог, обвиняют в связах с криминалом. Об этом пишет КП в Украине.

В СМИ появилась информация о том, что активист уличен в «крышевании» наркоторговцев.

Одесские издания приводят информацию о том, что в ходе расследования уголовного производства № 42014160010000024 от 28.02.2014 года по факту торговли курительными смесями в магазинах для рыбалки «Поплавок», появились доказательства связи Стерненко с криминалом. Об этом СМИ сообщили правоохранители, занимающиеся расследованием. В частности, удалось установить, что одесские наркоторговцы платили дань Сергею Стерненко в размере $ 1 000 c каждой точки, а также заказывали своих конкурентов, что экс-глава «Правого сектора» в Одессе преподносил общественности как борьбу с наркотиками.

Также упоминается, что «в 2014 году одесские СМИ пестрели заголовками о разоблачении четырех магазинов с курительными смесями, работавших под прикрытием магазинов для рыбаков «Поплавок». Их по странному стечению обстоятельств не успел разгромить Стерненко». О деталях дела и приговора можно прочитать здесь.

В СМИ особо подчеркивается, что именно за Стерненко, задержанного на два месяца за противостояние полиции во время событий в Горсаду, обещал внести залог глава Одесской ОГА.

Одесситы же любят рассказывать о том, как «железного правосека» пытались спасти от ответственности другие активисты, например, за участие в акции по срыву концерта Константина Райкина. О том, как за Стерненко вступилась патриотически настроенная одесская интеллигенция, а потом поняла, что ошиблась. А теперь возникла история с губернатором и залогом.

По этому поводу, СМИ раскритиковали губернатора, который, цитируем «вносит залоги за тех, кто нарушает общественное спокойствие», вместо того, чтобы заняться более серьезными проблемами в регионе. По мнению журналистов, таким образом глава Одесской ОГА подставляет и себя, вместе со своим политическим имиджем, а также и назначившего его президента и всю вертикаль киевской власти.