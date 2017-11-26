Работа по оспариванию санкций против Крыма начата, первые иски могут подать уже в следующем году, заявил руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при так называемом крымском правительстве Александр Молохов.



«Говорить о каких-то результатах по санкциям пока рано. Работа ведется, и если не в этом, то в следующем году мы обязательно это сделаем. Мы работаем в двух направлениях: первое — оспаривание персональных санкций. Здесь мы хотим выбрать такую кандидатуру, в отношении которой были, без сомнений, санкции применены необоснованно. Пока это все в процессе», — приводит его слова РИА Новости.

Второе направление, над которым работают юристы, — оспаривание в целом санкций против Крыма.

«Этот вопрос во многом политический. Мы работаем в тесном контакте с МИД, Минюстом. Сложность здесь в том, что судиться придется за границей, в Люксембурге в Европейском суде справедливости, и это требует довольно серьезных финансовых затрат и поиска неких источников для этой работы. Пока этот вопрос не решен», — подчеркнул эксперт.

Напомним, США, Евросоюз и другие западные страны в несколько этапов ввели санкции против России: сначала из-за аннексии Крыма, впоследствии – из-за агрессии Кремля и разжигания Россией вооруженного конфликта на Донбассе.

В июне Совет ЕС продлил на год санкции против оккупированного Крыма и Севастополя.