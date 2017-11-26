На курортном острове Бали произошло второе за неделю извержение вулкана Агунг, сообщает агентство Xinhua.

В связи с извержением в общей сложности было отменено восемь прибывающих рейсов и 13 вылетов.

По данным администрации аэропорта Денпасара, на данный момент аэропорт функционирует в нормальном режиме. Решения об отмене или переносах рейсов принимаются исключительно авиакомпаниями.

#MountAgung volcano in #Bali continues its eruption with a column of ash that is up to four km high. Flight warnings have been raised to red, Xinhua reports, citing national disaster management agency pic.twitter.com/lae7K8lWY1 — CGTN (@CGTNOfficial) 26 ноября 2017 г.





Во время извержения вулканический пепел поднялся на высоту 1,5 км, засыпав тонким слоем близлежащие населенные пункты. Власти потребовали эвакуации населенных пунктов, расположенных ближе 7,5 км от вулкана.

Первое извержение произошло 21 ноября. Тогда дым поднялся на высоту 700 метров от кратера.