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На курортном острове Бали произошло второе за неделю извержение вулкана Агунг, сообщает агентство Xinhua.

В связи с извержением в общей сложности было отменено восемь прибывающих рейсов и 13 вылетов.

По данным администрации аэропорта Денпасара, на данный момент аэропорт функционирует в нормальном режиме. Решения об отмене или переносах рейсов принимаются исключительно авиакомпаниями.

 


 

 

Во время извержения вулканический пепел поднялся на высоту 1,5 км, засыпав тонким слоем близлежащие населенные пункты. Власти потребовали эвакуации населенных пунктов, расположенных ближе 7,5 км от вулкана.

Первое извержение произошло 21 ноября. Тогда дым поднялся на высоту 700 метров от кратера.
ForUm

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