На курортном острове Бали произошло второе за неделю извержение вулкана Агунг, сообщает агентство Xinhua.

В связи с извержением в общей сложности было отменено восемь прибывающих рейсов и 13 вылетов.

По данным администрации аэропорта Денпасара, на данный момент аэропорт функционирует в нормальном режиме. Решения об отмене или переносах рейсов принимаются исключительно авиакомпаниями.

#MountAgung volcano in #Bali continues its eruption with a column of ash that is up to four km high. Flight warnings have been raised to red, Xinhua reports, citing national disaster management agency pic.twitter.com/lae7K8lWY1