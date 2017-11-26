В палаточном городке возле Верховной Рады Украины сгорела палатка, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Правоохранители заметили задымление в палаточном городке в 9:40.

«И полицейские, и спасатели, которые находились на дежурстве, сразу бросились туда, а затем потушили горящую палатку», - говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. По предварительной информации пожарных, возгорание началось от буржуйки, которая была там установлена.

Напомним, под зданием Верховной Рады продолжается акция протеста, организованная рядом политиков и активистов, в ходе которой протестующие, помимо прочего, разбили палаточный городок. Несмотря на заявления о мирном характере акции, ее участники регулярно устраивают стычки с правоохранителями и часто ведут себя агрессивно.