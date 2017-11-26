В Конотопе на Сумщине в ночь с 24-го на 25 ноября вандалы повредили памятник жертвам Голодомора. Об этом в Facebook сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Конотопского горсовета Вадим Фещенко.
«Это не просто акт вандализма – это акт сепаратизма в Конотопе... Это происходило неоднократно. Наш памятник жертвам Голодомора неизвестные ночью облили чем-то похожим на машинное масло», – сообщил он.
Напомним, 25 ноября Украина чествовала память жертв голодоморов.
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