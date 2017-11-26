За минувшие сутки по всей линии соприкосновения зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. В ответ украинские военнослужащие 7 раз подавляли огневую активность противника, сообщает пресс-центр штаба.

«В результате вражеских обстрелов два наших бойца погибли, двое ранены, еще двое получили боевые травмы», - говорится в сводке.

Так, на луганском направлении из 82-мм минометов и гранатометов незаконные вооруженные формирования вели огонь по позициям у Новолуганского, а из гранатометов – у Новоалександровки. Стрелковое оружие боевики применили у Станицы Луганской и Крымского.

На донецком направлении российские наемники вели огонь из минометов различных калибров неподалеку Павлополя, Невельского и шахты Бутовка. Применяя пехотное вооружение, бандформирования нарушали перемирие в пригороде Авдеевки. Еще в светлое время суток в течение нескольких часов вблизи Верхнеторецкого военных обстреливали вражеские снайперские пары, враг также применял запрещенные Минском виды вооружения.