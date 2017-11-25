Сегодня в Украине чтят память жертв голодоморов – миллионов невинно убиенных украинцев, уничтоженных тоталитарным коммунистическим режимом.

День памяти жертв голодоморов отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября на основании президентских указов № 1310/98 и № 431/2007.

В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов.

Самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов – геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР. Голодомору предшествовала насильственная коллективизация сельских хозяйств, «раскулачивание» крестьян, хлебозаготовительная кампания, массовый террор в селе.

Террор голодом, который действовал в Украине в течение 22-х месяцев – сознательная и целенаправленная политика сталинского правительства, стратегия и тактика которой исполнялась, начиная с 1928 года. Эта карательно-репрессивная акция была направлена ​​на усмирение украинского крестьянства, на уничтожение самостоятельных крестьянских хозяйств - социально-экономических основ украинской нации.

Украинские крестьяне стали следующими жертвами сталинского режима после тотальных репрессий украинской интеллигенции и духовенства. В пиковые месяцы Голодомора каждую минуту в Украине умирало 24 человека. За короткий промежуток времени Москва убила 4,5 миллиона украинцев.

В течение десятилетий голодомор в советской Украине замалчивался. Исследования относительно этой трагедии начались в конце 80-х годов прошлого века.

Среди избранных Институтом национальной памяти несокрушимых украинцев - автор Акта провозглашения независимости Украины в 1991-м Левко Лукьяненко, оперная певица Евгения Мирошниченко, диссиденты Иван Светличный и Олекса Тихий, выдающаяся художница Екатерина Билокур, писатели Василий Барка и Олесь Гончар, врач Нонна Ауска, поэт Дмитрий Белоус, философ Николай Руденко, модель Евгения Сакевич-Даллас, создатель музеев Михаил Сикорский, кинодраматург Борис Хандрос, прозаик Анатолий Димаров, живописец Афанасий Заливаха.

В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и акция «Зажги свечу памяти».