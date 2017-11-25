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Президент Петр Порошенко почтил память жертв Голодомора в Украине 1932-1933 годов. Об этом ForUm’у  сообщили в пресс-службе Главы государства.

Он возложил композицию из колосков и калины к памятному кресту на Михайловской площади в Киеве.

Память погибших в те страшные годы Порошенко почтил, встав на колено и минутой молчания.

Сегодня, в День памяти жертв голодоморов, также состоятся мероприятия у мемориального знака «Свеча памяти» Национального музея «Мемориал памяти жертв Голодомора в Украине».

В 16:00 пройдет общенациональная акция «Зажги свечу».

 
ForUm

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