В связи с тем, что сегодня представители СММ ОБСЕ планируют посетить населенные пункты Гладосово и Травневое, штаб АТО ожидает вооруженных провокаций на этом направлении от боевиков ОРДЛО.

Об этом говорится в заявлении штаба.

«Мы отслеживаем ситуацию на этом участке линии соприкосновения и будем информировать общество и мировое сообщество о возможных провокациях», - отметили в штабе.

Напомним, подразделения Вооруженных сил Украины на луганском направлении улучшили тактическое положение с целью улучшения условий наблюдения за противником и ведения оборонительного огня в ответ на провокационные обстрелы российско-оккупационных войск.

Сейчас украинские военные работают над восстановлением нормальной жизни в этих населенных пунктах. Сюда привезли гуманитарную помощь: продукты питания, теплую одежду, лекарства. Организовано дежурство медиков. Вместе с местными властями решается вопрос восстановления электроснабжения.