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За минувшие сутки по всей линии соприкосновения на Донбассе зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. Более чем в половине случаев военнослужащие Вооруженных сил Украины давали противнику адекватный ответ, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских воинов за минувшие сутки нет», - говорится в сводке.

На луганском направлении с наступлением сумерек боевики грубо нарушали Минские договоренности на светлодарской дуге. Под огонь из 120-мм минометов попали опорные пункты неподалеку Новолуганского. Также незаконные вооруженные формирования неоднократно обстреливали из минометов, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия защитников Луганского. Несколько раз противник открывал огонь по украинским военным, которые держат оборону вблизи Лозового.

На донецком направлении НВФ из 82-мм минометов обстреливали защитников Песок, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – защитников Авдеевки и шахты Бутовка, а из гранатометов и вооружения БМП - подступы к Березовому.
ForUm

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