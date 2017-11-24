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Нацполиция получила сообщение о минировании всех станций киевского метрополитена. Об этом рассказал Украинской правде пресс-секретарь полиции Ярослав Тракало.

По его словам, искать взрывчатку будут полицейские, которые обеспечивают охрану общественного порядка на станциях.

«Будем проверять своими силами – сотрудников, которые дежурят на станциях», - сказал Тракало.

Отмечается, что метро работает в штатном режиме, ни на станциях, ни в вагонах ничего не объявляют.

В метрополитене журналистам сказали, что у них все хорошо, никаких станций не закрывают.

В 19:06 в Facebook метрополитена появилось сообщение о минировании станции «Сырец».

Напомним, неизвестный сообщил о минировании  аэропортов «Киев» и «Одесса». Позже в полицию поступила информация о заминировании аэропортов «Борисполь», «Винница», «Днепр» и «Ивано-Франковск».
ForUm

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